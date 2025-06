Silver Kuusik: gümnaasiumikoht kui lotovõit

Praegune olukord ei ole paratamatus. See on halva juhtimise tagajärg. Kogu Eesti on viimased 15 aastat teadnud, et käesoleva sajandi esimese veerandi lõpus hakkavad põhikooli lõpetama buumiaegsete suurte aastakäikude lapsed ning et neile on vaja piisavalt gümnaasiumikohti.