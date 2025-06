Erkki Bahovski: äri maksude ja aktsiiside asemel

Ja see mõtteviis tähendab, et riigikassat üritatakse täita ka muul moel kui makse ja aktsiise tõstes ja uusi makse kehtestades. Muidugi on esialgne summa 30,6 miljonit eurot (mis võib küll suureneda) pisku võrreldes miljarditega, mida neelavad riigi­eelarves kaitsekulutused, kuid asi seegi.