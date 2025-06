Kohe pärast keskpäevase kellamängu lõppu anti Raekoja platsil tuli aplausi saatel tartlastele üle. Ilus ilm oli tuletoomist vaatama meelitanud sadakond tartlast. «Laulupidu on oluline, et rahvast ühtsena hoida, et eesti rahvas elama jääks,» ütles tartlanna Agnes Arula, kes tuletoomist vaatas.