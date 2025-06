Asulaväravate projekti järel piirkiiruse ala hoopis vähenes

Katseprojekt algas 2019. aasta suvel, mil transpordiamet mõõtis sõidukite kiirust Kaareperes ja Väike-Maarjas. Ilmnes, et mõlemas asulas tuli tihti ette kiiruseületamisi. Pärast katseprojekti lõppu näitasid mõõtmised, et sõidukite piirkiirus oluliselt ei vähenenud, mõnel juhul see katselõikudel isegi suurenes.