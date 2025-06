Pooleaastast Anni ootab Soomes keeruline söögitoru operatsioon, tema pere vajab heade inimeste abi

Annil on haruldane haigus – söögitoru atreesia ehk long gap. See tähendab, et söögitoru alumine ja ülemine osa ei ole ühenduses ning vahe on omajagu suur. Eestis tehtud operatsioon ebaõnnestus ning nüüd ootavad Anni parimad spetsialistid Soomes. Et ema-isa saaksid sel keerulisel ajal olla pisitütrega koos Helsingis, palub pere abi: kulu transpordile, majutusele ning muule ulatub 3550 euroni.