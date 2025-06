Mees viskas naisele peale ämbritäie vett, et pesta maha ta «patud»: koduvägivalla üha sagedasem põhjus on armukadedus

Ka Tartu- ja Jõgevamaa arvud räägivad teist keelt: aasta algusest on politseisse pöördutud 410 lähisuhtevägivalla juhtumiga, mullu oli neid juhtumeid 398. See ei näita aga otsest kasvutrendi, sest mõningane kõikumine on aastate vahel normaalne, märkis Linnard.