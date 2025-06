Algas sisseastumine Tartu kõrgkoolidesse

Õppeprorektor Aune Valgu sõnas, et Tartu ülikooli maine alustaladeks on selle kõrgetasemeline haridus, usaldusväärsus ja tööturul hinnatud lõpudiplom, aga ka tihe sisseastumiskonkurss.

Juba kolmandat aastat järjest on erilise tähelepanu all õpetajakoolitus, kus on kahe õppeastme peale kokku üle 20 õppekava. Õpetajaks õppijate osakaal vastuvõetute seas on kasvanud viimastel aastatel 20 protsendini. Innustame ka tänavusi sisseastujaid kaaluma õpetajaametit, eriti ootame tulevasi loodusteaduste ja matemaatikaõpetajaid, sõnas Valk.