GALERII Tipust Topini jooksu esimene päev on hurraaga möödas, keeruline ööaeg ootab ning päriselt raske teine päev juba paistab

Jutt käib Munamäelt mereni ehk Tipust Topini teatejooksust, millel nagu suurt muud eesmärki pole, kui et sajad ja sajad jooksjad on end tiimidesse möllinud kas sõpruskondade või töökohtade või jooksuklubide kaupa ja otsustanud kahel juunikuu päeval, ööst rääkimata, joosta läbi Eestimaa looduse, tundes rõõmu ja ärevust, aga ka väsimust ja kurnatust ning kindlasti ühtekuuluvustunnet. Medalit kellelegi ei jagata, kõik on võitjad.