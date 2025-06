Alatskivi lossiproua Laura Lillepalu-Scott oli vastutuleliku inimesena nõus reporteritöösse panustama viisil, et palus oma äial fotokas kaasa haarata ja välimüüke takseerima minna.

Äia-variant oli huvitav sellepärast, et Laura on abielus Lõuna-Aafrikast pärit mehega, ja tema äi on samuti välismaalane, kandes nime Jeffrey Scott.