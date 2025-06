GALERII Siberis tundus lapsele isegi heinakõrs magus, kuna nälg oli nii suur

«Meie elasime Petseris,» ütles mikrofoni ette astunud väikest kasvu naine. «Mina olin alles kolmeaastane, mina ei mäleta sellest mitte kui midagi. Aga minu ema jutu järgi, kui tuldi küüditama, siis isale anti üks paber, millele pidi ta alla kirjutama. Kui ta seda tegi, muutus isa näost valgeks, ja ema mõtles, et ta pärast küsib, mis seal paberil kirjas oli. Aga see jäi küsimata, kuna mehed ja naised raudteejaamas pandi eraldi vagunitesse. Öeldi küll, et lõppjaamas saate kokku, aga seda ei juhtunud.»