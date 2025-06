Seitsmes saunakompleks alustas Tartumaalt Ukraina poole teed, kolonnis kokku neli autot

Kolonni eesotsas sõidab Eesti ja Ukraina lipuga maastur, selle järel kollaste triipudega sinine veoauto koos järelhaagisega, millesse on ehitatud saun koos duši- ja riietusruumiga. Ka on seal pesumaja tööstuslike pesumasinate, pesukuivatitega ja veemahutitega ning pumbasüsteemi ja diiselgeneraatoriga. Siis tugiauto, millel omakorda veemahuti, generaator ja pump, mis mõeldud selleks, et vett ja kütet vajadusel ka eemalt transportida ning lõpuks üks sõiduauto.