Lux Expressi Tallinna-Tartu buss jättis Tallinna lennujaamas kaks rattapiletiga ratturit maha. Bussijuht põhjendas, et rattad ei mahu peale ja soovitas helistada firma infotelefonile, kus ratturid said teada, et kõik on õige, lennujaamast ei peagi rattaid bussile võtma.