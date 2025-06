Tapmise eest kohtu all olev noormees: proovisin kõva venda mängida, kuigi ma pole selline

Prokurör avaldas kahtlust, et ehk ei olnudki Rometil nuga taskus koos tupega, vaid see oli lahtiselt tema pusa kõhul kängurutaskus, kust seda oli lihtne rünnakuks välja võtta.

Rometi kaitsja Alar Neiland ütles, et teda häirib prokuröri versioon, justkui oli tapmine karistusaktsioon. «Sündmused arenesid nii kiiresti, praktiliselt kümne minuti jooksul, selle aja jooksul ei oleks saanud keegi mingit aktsiooni organiseerida,» selgitas kaitsja.

Ta ei väida, et Helari tahtis omakorda Rometit karistada, kuid märkis, et Helaril oli põhjus solvumiseks. «Helari tulek sündmuskohale oli ähvardava loomuga,» ütles kaitsja.

Mingit moodi läks nii…

Prokurör nõudis Rometile karistuseks üheksa aasta pikkust reaalset vangistust, selgitades, et tapja ei tohiks viibida vabaduses.

Kaitsja leiab, et see on ebaproportsionaalselt suur karistus. Ta tõi näiteks möödunud suvel Pärnumaal toimunud tapmise, kus noorukid läksid inimesele kallale kambaga ning eesmärk oli inimesele viga teha. Kaitsja leiab, et need kaks juhtumit pole kuidagi võrreldavad. Tema hinnangul võiks Rometi õigeks mõista, sest ta ei ületanud hädakaitse piire.

Kaitsja leiab, et juhul, kui kohus peaks süüdimõistva otsuse langetama, peaks see olema keskmisest karistusmäärast madalam. Ka vahendas kaitsja, et juhul, kui kohus mõistab Rometi õigeks, on Romet nõus tasuma hukkunu lähedastele moraalse kahju vastastikkusel kokkuleppel.

Tapmises süüdistatav Romet sõnas istungi lõpetuseks, et asjad oleksid võinud minna teisiti. «Keegi poleks tahtnud, et see olukord läheks nii, kuid mingit moodi ta nii läks, see on meie saatus, me ei saa saatust valida, kahetsen tegu,» sõnas ta. «Siiralt palun vabandust kannatanute ees.»