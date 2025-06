Ei oskagi end kuidagi tunda, sest lõpetamine pole veel päriselt kohale jõudnud, tunnistas ​äsja lasteaiaõpetaja tunnistuse saanud Elizabeth Kattai. «Aga õpingute vältel käisid emotsioonid küll korralikult üles ja alla,» ütles ta naerdes. «Nii mõnelgi korral tekkis ka küsimus, kas see on minu jaoks ikka see õige eriala. Kuid nüüd olen kindel, et nii see tõesti on.»