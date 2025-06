Isamaa kandidaat Tartu linnapea kohale on Tõnis Lukas

«See tähendab, et Tartu on terve linn – Isamaa juhtimisel suurendame linna panust tervishoidu ning tervislike eluviiside, sealjuures sportimise propageerimisse,» selgitas Tõnis Lukas. «Tartu on Eesti linn – me jääme eestimeelseks ja eestikeelseks linnaks, kus väärtustatakse meie rahvuskultuuri. Ning Tartu on terve Eesti linn – veame eest regionaalselt tasakaalustatud arengut.»