Rahvusvaheline tänavakunstifestival Stencibility on täies hoos. Mõni uudisteos on Tartu tänavatel juba valmis, enamik aga veel ootab tänavakunstnike osavat kätt. Laupäeval on linlastel võimalik kunstnike tööd ka lähemalt uudistada, sest kesklinnas Turusilla all käib suur ühisjoonistamine ehk jämm.