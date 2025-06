Eesti vanim meeskoor andis välja uue plaadi

Plaati poleks sündinud, kui ei oleks säilinud nii värvikaid murdetekste, märkis plaadi kunstiline juht Kuno Kerge. «Et mõista, kuidas inimesed on sadu aastaid tagasi mõelnud, millest unistanud või mida kartnud, ei pea neid mulla alt välja kaevama,» ütles ta. «Piisab, kui võtta lahti vanad rahvaluuletekstid. See on ammendumatu varasalv.»