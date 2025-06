Küsitlus Lasteaiatasu kaotamist pole loota, põhjusi leidub kuhjaga

​Tallinna võimuliitu raputav vaidlus lasteaia kohatasu kaotamise üle ei peaks tartlasi ükskõikseks jätma. Võib ju tunduda ebaõiglane, kui pealinnas on munitsipaallasteaedades tasu 50 eurot kuus lapse kohta ja arutatakse selle kaotamist, et lasteaed oleks lapsevanemale tasuta, ning peaminister kiidab algatusele takka.​ ​Tartus on aga lasteaiatasu 81 eurot kuus ja rõõmustada saab justkui vaid selle üle, et seaduses lubatud määrani 20 protsenti alampalgast on veel palju ruumi, sest täismäära rakendamisel oleks tasu kuus 177 eurot. Riiklik alampalk on sel aastal 886 eurot.