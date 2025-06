See on suur samm puhtama Emajõe nimel, sest juba esimesel retkel tõmmati kraanaga veest välja 1,89 tonni prügi, ligi sada kilo rehve ning kaks suurt külmkappi.

Et uue aluse soetamine läinuks maksma ligi 300 000 eurot, otsustasid Luunja vabatahtlikud jõepäästjad, kes moodustavad ka prügilaeva alalise meeskonna, selle vajaliku abilise kokku panna vanast laevakerest. See sobis prügilaevaks ideaalselt, sest selle süvis ulatub vaid viiekümne sentimeetri sügavusele, mis tähendab, et laevaga saab muretult manööverdada ka madalas vees.