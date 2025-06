REEDENE RÕÕM Arstiteaduse diplomi saajat Mattias Pettaid ootab kohe pärast jaani ees uus eksam

Tulevane arst Mattias Pettai käib Toomemäel küll enamasti jooksuringe tegemas, aga täna õhtul on tal põhjust sättida end toomkiriku varemete vahele aiapeole.

Kaheksakümne kuue aastane naine pöördub traumapunkti, kuna on õues kukkunud oma väljasirutatud käele. Kurdab valu parema käe randmepiirkonnas. Mis murruga on kõige tõenäolisemalt tegu? Kas a) kodarluu tüüpilise koha painutustüüpi murd, b) lodiluu murd, c) kodarluu tüüpilise koha sirutustüüpi murd, d) küünarluu tikkeljätke murd?