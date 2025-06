Elu näitab, et kõik, mis väärib tegemist, väärib ka ümbertegemist: transpordiameti tellimusel ehitatakse Õuna ristmik varsti laiemaks.

Ristmiku laienduse eesmärk on tagada eriveoste Tallinna-Tartu vahet liikumine Tartu-Jõgeva-Aravete maanteel, mis on praegu põhiline eriveoste marsruut, selgitas transpordiameti Lõuna osakonna ehituse üksuse juhataja Toomas Tõnurist. «Tööde eesmärk on eriveoste koormuse vähendamine Tallinna-Tartu maanteel,» lisas ta.