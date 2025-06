Mõne viimase aasta vältel pole valitsusel taristu hooldamiseks ega uuendamiseks lisaraha jagunud, see on pigem kokku kuivanud.

«Teised ministrid said aru, et teedevõrk on nagu hammaste parandamine: kui seda kaua edasi lükata, siis seda valusam ja kallim nende aukude parandamine on,» selgitas taristuminister Kuldar Leis.