Varasemast on teada, et Ragnar Klavanile annab hääle Tartu Welco, seda kinnitas Raadil tegutsev kogukond juba kevadel. Klubi on Team Klavaniga ka tugevalt seotud, sest kui peale jääb Klavan, asub Mart Raamat jalgpalliliidu juhatusse. Kuid klubi tegevjuht Edgar Leht kinnitas, et otsus langes 140-liikmelisel üldkogul üksmeelselt.