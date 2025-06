Vabaerakond valis Tartu piirkonna juhid ja avalikustas kampaaniasõnumid

Samuti kinnitati esimesed peatükid programmist pealkirjadega «Vaba Tartu on autonoomne», «Vaba Tartu on turvaline» ja «Vaba Tartu on kaasav ja tulevikkuvaatav». Vabaerakonda Tartu piirkonna juht Vahur Kollom leiab, et Tartu on reformierakondliku linnapea lõksus, kus ei ole võimalik piisavalt hästi tartlaste huvide eest enam seista. «Linna areng on jäänud toppama, puudu on säravatest ideedest ja oskusest kastist välja mõelda,» märkis Kollom. Ta leiab, et Tartu on varem olnud alati julgete ideedega eeskujulik omavalitsus, mille järgi teised joonduda tahavad. «Aeg on taas muuta Tartu juhtivaks innovaatiliseks omavalitsuseks ja tõmmata arengule suurem hoog sisse,» ütles Vabaerakonna värske piirkonnajuht.