Aruoja märkis, et varjupaigas pannakse haiged ja metsikud kassid magama, aga Kassikaitsele on oluline põhimõte, et ühtegi kassi ei hukata. Kõik, kes hoiukodudesse võetakse, lähevad neile otsitud uutesse kodudesse. Täiskasvanud kassi puhul võib uude koju minek võtta aega mitu aastat, sest metsiku kassi sotsialiseerimine nõuab aega.