Sibulatee kutsub aardejahile: aset leiab piirkonna esimene õuemüügipäev

Kui Eestis on viimasel ajal populaarsed taaskasutus, korduskasutus ja isegi mitmekordne taaskasutus, siis Peipsi-äärsel Sibulateel on sellist eluviisi alati viljeletud. Kõik, mis veel kõlbab, leiab uue kasutaja või kasutusviisi. Laupäeval oodatakse huvilisi lähemalt ja kaugemalt Sibulatee õuemüügipäevale. Ikka selleks, et oma perest üle jäänud asjad uue omaniku leiaks.