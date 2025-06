Rannar Raba: Rootsi võikad vangid ja Eesti nõrgad närvid

Võimalusest hakata pooltühjana seisvat, ent tehniliselt veel kõigiti heas korras Tartu vanglat välja rentima mõne teise riigi kinnipeetavate majutamiseks on räägitud avalikult vähemalt aasta, kuluaarides ilmselt kauemgi. Ometi ei paistnud see teema varem kedagi kuigivõrd erutavat, vähemalt mitte väljaspool Tartut. Kuniks – oh üllatust! – viimaste päevadeni, mil sai teatavaks, et justiitsministeerium ongi päriselt rootslastega käsi löömas. Ühtäkki on Tartust üle-eestilises meedias saanud «riskitsoon», koht kus «kaubeldakse turvalisusega». Karm.