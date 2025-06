«Tänavu on Tallinna lauluväljaku aasta, sinna tuleb suve jooksul palju suuri staare,» sõnas Solo. «Oleme arvestanud, et meil on siin sündmusi vähem ja publikut igale poole ei jagu.» Tema hinnangul on igati normaalne, et pärast mullust suurt kontserdisuve tuleb lauluväljakul veidi rahulikum aasta.