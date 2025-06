ARVUSTUS Peeter Oleski isepäised uitmõtterännakud

Oleski kahte teost võrreldes tundub, et autor on vanemas eas läinud kuidagi eriti kärsituks ja läbematuks, püüdes mõneski kirjatükis kõike oma vaimurikkusi ühekorraga välja valada. Samas on tema huvidering sedavõrd lai, et ei võimalda mõnigi kord lähemat keskendumist ühele autorile või teemale. Eriti nähtav on see nimesid ja pisifakte kuhjavates artiklites füüsikast ja füüsikutest. Pikalt, keeruliselt ja segaselt kirjutada pole aga teatavasti eriline kunst ...