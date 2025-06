ARVUSTUS Ultraviolettvalgus teeb Ove Maidla kunstis imet

Maidla on komponeerinud oma pilte kord tiheda, kord suurejoonelise rütmina. Näiteks «Tardunud maastik» kujutab kaugvaadet metsale, mis palja silmaga vaatamisel mõjuks ühesuguses tumeduses, Maidla taieses on aga puud vaheldumisi tumedad ja heledad. Esiplaanil on järv, milles toimub veelgi ägedam valguse ja varju mäng, tardumisest ei saa juttugi olla.

Veelgi enam väljub reaalsusest «Kevade kontrastid». Juba see on põnev, et puuoksad ja maja on ainult Emajõe peegelduses.