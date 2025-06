Sääskedel on praegu tõesti lust ja lillepidu, nentis loodusemees Vahur Sepp. Tänavune kevad on võrreldes paari eelnevaga palju sajusem, varasematel aastatel on juuni alguseks olnud kerge põud juba kohal ning sääskede paljunemisel kriips peal, selgitas ta.