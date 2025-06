Värskenduskuur läheb maksma sadu tuhandeid eurosid, kuid see on igati väärt investeering, sest jääväljak on oluline paljudele sportlastele ja koolidele, vastasel juhul puuduks Lõuna-Eestis võimalus aasta läbi uisutada, sõnas Lõunakeskuse endine juht Jaan Lott.