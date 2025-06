Silver Kuusik​: Eesti ja Rootsi vanglarendi plaan – riskid ja küsimused Tartu vaatenurgast

Valitsus paistab jätkuvalt uskuvat, et Eesti ja Rootsi vaheline vanglarendi leping on hea ja kasumlik tehing, kuigi plaani on kritiseeritud juba mitmest vaatenurgast. Siiski on mõned olulised aspektid, mida tuleks käsitleda just Tartu vaatenurgast, sest just siia on ju kavas Rootsist pärit kinnipeetavad tuua.