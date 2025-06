Riho Raave: Masingu kooli probleeme lahendatakse aktiivselt

Kooli töörahu, õpilaste ja töötajate isikuandmete kaitse ning pooleliolevate menetluste huvides ei pea me aga võimalikuks ega õigeks lahendada neid küsimusi meedia või kooliväliste kolmandate isikute vahendusel. See ei ole vaikimine, vaid vastutustundlikkus, sest esmatähtis on tagada kooli toimimine olukorras, kus järelevalve ettekirjutused tuleb täita ja kus suur osa teemaga seotud võtme­isikutest on töölt eemal.