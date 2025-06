Marko Adamson: Masingu kooli juhtum paljastab hariduse nõrga koha

Selle loo tegelik allkiri kuulub juhtidele, kes kriisi ajal kooli sisuliselt juhtisid: direktori kohusetäitjale Siim Värvile ning HEVi koordinaatorile ja tugiteenuste juhile Marju Aasale. Just nende kahe juhtimisel toimusid need muutused ja seaduserikkumised, millele haridus- ja teadusministeeriumi järelevalve viitab oma ametlikus aktis. Direktor Huko Laanoja naasis küll hiljem ametisse, kuid raske perioodi eest vastutasid just need, kes praegugi jätkavad võtmekohtadel.

Kõige valusam on tõsiasi, et Masingu koolis töötas järelevalve ajal 110 õpetajat ja tugispetsialisti, kellest kõigest 53 protsendil oli nõutav kvalifikatsioon. Esimeses kooliastmes oli olukord eriti šokeeriv: ainult 19 protsenti tundidest andis kvalifikatsiooniga õpetaja. See tähendab, et enamik väikeste laste õppest korraldati inimestega, kel ei olnud seadusega nõutud ettevalmistust. Nii mitmelgi juhtkonna liikmel, sh direktori kohusetäitjal Siim Värvil, puudus sama kvalifikatsioon. Samal ajal täideti ametikohad konkursita, mis on otseses vastuolus põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.