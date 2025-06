Aavo Ossip on kogenud vanade majade restaureerija ning OÜ Haspo juhataja. Muinsuskaitseameti tegevusloaga ehitusinsenerina on tal unikaalne kompetents tööde tegemiseks muinsuskaitsega seotud objektidel. Aavo Ossipi juhtimisel on OÜ Haspo teinud töid paljudel linnale olulistel objektidel ja kalmistutel, andes sellega olulise panuse ajaloo jäädvustamisse ning kvaliteetse linnaruumi arendamisse.