Tartu kutsub linnalooduse talgutele

Tartus toimub igal aastal talguid, kus elanikud saavad kaasa aidata, et linn saaks aina paremaks. Linnaloodus ja meie rohealad vajavad pidevat hoolt ja arendamist ning kõiki töid ei saa ära teha hankekorras ja masinatega. Linnaniidud vajavad õigel ajal vikatiga niitmist, võõrliikide tõrjeks on vaja teadlikku silma ja palju abikäsi ning sügisese lehtede kokku puhumise asemel soovitakse Tartus aina rohkem kasutada rehasid. Nende tööde tegemisel on vaja linlaste abi ja teatud tööde puhul tuleb appi võtta ka hobujõud. Maarjavälja katseala puhastamisel osaleb ka linnahobune Hermon.