Ultrasportlane Rait Ratasepp alustab võistlust maailma raskeimal rattasõidul

10. juunil algab Ameerika Ühendriikides Californias maailma raskeim maanteerattavõistlus Race Across America (RAAM), mis kulgeb Vaikse ookeani rannikult Atlandi ookeani rannikuni ning võistlejatele antakse vaid 12 päeva aega, et jõuda finišisse Atlantic Citysse. Ultrasportlane Rait Ratasepp on ajaloo esimene eestlane, kes sai sellele võistlusele kutse.