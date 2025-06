Masingu kooli direktor Huko Laanoja lahkub ametist

«Huko lahkus just pool tundi tagasi, ta tõi lahkumisavalduse,» ütles ka Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave täna õhtupoolikul. Koolijuht ei lahku töölt päeva pealt, vaid alles siis, kui pooleliolevad tööd on lõpetatud ning uus juht leitud. «Huko mõistis, et mõni väljakutse nõuab enamat, kui tal on pakkuda. Ma väga austan tema otsust,» ütles Raave. «Laanojale meeldis lastega käia väljasõitudel ning ta tegi oma tööd südamega. Administratiivne osa polnud tema tugevaim külg.»