Galerii Maadlushooaja üks viimaseid võistlusi tõi Tartusse ligi paarsada sportlast

Hackenschmidti mälestusvõistlused on maadlushooaja üks viimaseid etappe. Nagu viimastel aastatel tavaks, osalesid sel võistlusel ka Joniškise maadlusklubi kasvandikud Leedust. Võistluste korraldaja Veiko Proovel sõnas, et leedukatel on juba traditsiooniks saanud, et tullakse klubiga Tartusse võistlema, ning sel korral oli klubi koos 15 võistlejaga kohal juba varem, et linnas veidi ringi vaadata.