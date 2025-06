Aasta folkloorirühma preemiaga pärjati tänavu Tartus sündinud regilauluansamblit Väike Hellero, kelle südameasjaks on juba kolmkümmend aastat olnud eesti, seto ja teiste soome-ugri hõimurahvaste rahvalaulupärandi talletamine ja edasi andmine.

Ansambel on ses töös ülimalt põhjalik: laululeiud pärinevad eeskätt eesti rahvaluule arhiivi kogudest ning vanadele traditsioonidele püütakse alati leida võimalikult lähedane kõlapilt. Kui regilaul kord juba nende naiste suhu satub, on see hoolega hoitud, leidis folkloorinõukogu.