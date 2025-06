Uued linnaniitjad said Emajõe ääres esimese tööampsu

Vabaduse puiestee ja jõe vahelist haljasala pole niidetud juba neli aastat, mistõttu on seal võimust võtnud võililled ja naat, nagu juhtubki paigus, kus on varem aastakümneid intensiivselt niidetud, selgitas Karin Bachmann. Seda elurikkust tuleb aga väheke ohjata. Et peale veiste ja lammaste kasutatakse mitmel pool pärandniitude hooldamiseks just hobuseid, tekkis mõte seda ka linnasalus katsetada.