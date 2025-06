Merike Lumi: eakate elu tänases Eestis

On positiivne, et keskmine vanaduspension on tõusnud 817 euroni kuus ning rahvapension 393 euroni, kuid kui pension on suurem kui 776 eurot, tuleb maksta tulumaksu seda ületava osa pealt. Elu on aga läinud kallimaks: elekter, toit, ravimid, maksud ja teenused – kõigele on kulud hüppeliselt tõusnud. Raske on üksi elaval pensionäril, ta saab küll ühekordset toetust 200 eurot, ent see pisku kaob märkamatult.