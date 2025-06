Kunstnikud muudavad Tartu tänavad taas killuke kirjumaks

Nüüdseks on Tartust saanud eri rahvusest tänavakunstnike igasuvine kohtumispaik ning seda suuresti tänu tartlastele, kes aasta-aastalt selle kireva seltskonna avasüli vastu võtavad, rääkis festivali üks korraldajaid Kadri Lind. «Stencibilityt tulekski ehk hoopis kogukonnafestivaliks kutsuda,» lisas ta naljaga pooleks.

Seda näitab ka suur hulk nii-öelda seinadoonoreid ehk tartlasi, kes annavad oma majaseinad kunstnikele kasutada, märkis festivali eestvedaja Sirla. «See on tõeliselt suur kompliment, sest näitab, et inimesed usaldavad meid,» rõhutas ta. «Tartus on tõeliselt eriline tegutseda.»