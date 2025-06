Ragnar Klavan: teekond Liverpooli ei pea algama Tallinnast

Olen viimase poole aasta jooksul istunud maha kümnete klubide esindajatega üle Eesti. Samuti toimusid jalgpallikärajad, kus arutasime ühiselt, mida on vaja selleks, et jalgpall ei muutuks vaid suurlinna mänguks. Need on olulised mõtted, millega tuleb tegeleda, sest nendest sõltub paljude noorte unistus.