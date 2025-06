Kelmilt kõne saanud naine pakkis raha käterätikusse ja sõitis taksoga Tallinna, et raha petisele üle anda. Foto on illustreeriv.

Tartumaal sai 65-aastane naine kõne helistajalt, kelle hääl oli tema tütre omaga sarnane. See hääl väitis, et on teinud avarii ja nüüd läheb raha vaja.