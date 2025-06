Kaido Zimmermann: sajandi ehituse köögipoolelt

Esmalt aga sellest, mis on teoksil. Raudtee uuendamine käib pea kõigis valdkondades, mida üldse raudteel ette kujutada võiks. Selleks et rongid saaksid kiiremini liikuda, ehitame kurvid sirgemaks. Kui seda ette kujutada, siis vana käänulise tee asemele tuleb ehitada nullist uus. Aga vana ei saa veel ka kinni panna, kui see lõikab uut raudteed kolmes kohas. Seega päris lõpule saab sellega minna alles siis, kui vana tee on likvideeritud.

Teine suurem samm on elektrifitseerimine. Meie siht on hoida keskkonda ja raudtee vaates on selleks parim viis sõita elektri jõul. Eesti Raudtee kasutab juba 2021. aastast taastuvenergiat ja panustame sellesse ka ise oma päikesepargiga. Kui aga terve liin elektrifitseeritakse, siis asenduvad praegused diiselrongid elektrirongidega ja see on loodushoius tähtis samm. Muidugi tähendab see meile täiesti uue kontaktvõrgu ehitamist.