Susanna Viktoria Mõtsmees avastas enda jaoks muusika lapsepõlves, juba seitsmeaastasena teadis ta, et helikunst on tema kutsumus. Oma 27 eluaasta jooksul on ta muusikat õppinud nii Eestis kui ka välismaal, lisaks on ta nende aastatega jõudnud kaasa lüüa mitmes ansamblis.