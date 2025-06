Maarja kirikust tulnud teate kohaselt ei ole nii mahukat piiblite väljapanekut Tartus varem olnud. Et piibleid ja muud kirikukirjandust nõukogude ajal hävitati, on mitmed eksponaadid väga haruldased.

Maarja koguduse õpetaja Timo Švedko selgituse kohaselt on näituse pealkiri «Alguses oli sõna» tsitaat Johannese evangeeliumist. «Kirjasõna on rahva vaimsuse mõõt,» lisas ta. «Eesti rahvas on sajandite vältel lugenud, kõige rohkem just piiblit.»