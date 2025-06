GALERII Uus ärikvartal Port Athena sai nurgakivi otse taevast

Viiest hoonest koosneva ärikvartali maa-alune korrus on nüüd valmis, püsti on ka esimese kahe maja müürid. Kui kõik läheb kavakohaselt, valmivad need tuleva aasta jaanipäevaks, ülejäänud kolm maja aasta hiljem. Kokku tuleb kvartalisse ligi 12 000 ruutmeetrit rendipinda.